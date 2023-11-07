Tarihi camideki restorasyon, kalem işçiliklerini ortaya çıkardı

"SANATÇI KİTABESİNİN OLMASI OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Sanat Tarihçisi Muzaffer Karaaslan, yapıda bulunan kalem işçiliklerinin Osmanlı Devleti'nin erken dönemlerinden bu yana yapılan işçiliğin örneklerinden olduğunu söyleyerek, "Bu sanat türü, dönemin estetik değerlerine göre şekillenmiş ve bunu yapmaktan vazgeçmemişler. Anlaşılan o ki Cumhuriyet'in ilanı sonrasında da halk sanatçıları belleklerinde var olan motifleri işlemeye devam etmişler. Cami, bu açıdan önemli.