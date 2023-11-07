Beşiktaş'ta başkanlığa 3 aday!
Beşiktaş'ta gündem başkanlık seçimi... 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede 2 ismin başkanlık için yarışması beklenirken 3. isim de çıkabilir
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Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta gözler başkanlık seçimine çevrildi...
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. Çebi'nin başkanlığa aday olmama kararını resmen açıklaması bekleniyor.
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ADAYLAR NETLEŞİYOR
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin kararının ardından başkan adayları da netleşmeye başladı.
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Siyah-beyazlılarda mevcut yönetimde asbaşkanlık görevini yürüten Emre Kocadağ, adaylığını kısa süre içinde duyuracak.
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Bilindiği üzere Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Hasan Arat da haftalar önce adaylığını açıklamıştı.
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SERDAL ADALI BEKLENİYOR
Beşiktaş'ta Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın ardından Serdal Adalı'nın da adaylık için kararı bekleniyor.
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Beşiktaş Kulübü'nün eski asbaşkanlarından Serdal Adalı yurt dışından dönerken kısa süre içinde adaylıkla ilgili kararını açıklayacak.
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Öte yandan Hasan Arat, geçtiğimz günlerde günlerde yaptığı açıklamada Serdal Adalı ile birlikte çalışabileceklerini duyurmuştu.