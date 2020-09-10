Boluspor altyapısında yetiştikten sonra önce Bursaspor'a ardından da Fransız ekibi Le Havre'ye transfer olan Umut Meraş, ziyaretlerde bulunmak üzere Bolu'ya geldi. Milli futbolcu, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Boluspor Kulüp Başkan Yardımcısı olan Rasim Özdemir'i ziyaret etti. Meraş, burada yaptığı açıklamada, transfer teklifleri olduğunu ve 1 ay içinde netlik kazanacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Transfer konusunda inşallah 1 ay içinde bir şeyler olacak. Şu anda ayrılmak istiyorum zaten hedeflerim doğrultusunda. Yine Avrupa'da kalacağım. Türkiye'de isteyen kulüpler var. Ama Avrupa'da futbol kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Zaten dışarıdan belli oluyor. Benim hayatımda Bolu'da oynadığım süre boyunca şu anda A Milli Takım yolunda insanlara saha içi ve saha dışında örnek olabilmekti. O yüzden bunu başardığım için çok mutluyum. İlk güzel futbol anılarımı Bolu'da yaşadım. İnsanın ilkleri vazgeçilmezdir. Bolu da benim ilkim olduğu için çok güzel anılar yaşadım. 2 Play-Off oynadık ama olmadı. İnşallah Boluspor'un yeni yönetimine başarılar diliyorum. Bolu benim için ilk, inşallah ilerleyen dönemlerde tekrar Bolu'da oynayabilirim."

Umut Meraş, daha sonra Rasim Özdemir'e Macaristan maçında giydiği milli formayı hediye etti.