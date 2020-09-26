Umut'tan Melisa'ya sürpriz

24 yaşına giren Melisa Şenolsun, sevgilisinin sürprizini sosyal medya adresinden paylaştı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çıkışta gazetecilerin "Yeni yaşınızda evlilik dilediniz mi?" sorularına Şenolsun, "Teşekkür ederim." demek ile yetinirken, diğer sorulara ise sessiz kaldı. Çift, araçlarına binerek mekandan ayrıldı.