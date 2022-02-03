Umut Evirgen: Birkan Sokullu ile baş başa romantik bir yemek yedi

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Birkan Sokullu ve Umut Evirgen, önceki akşam Bebek'teydi. Bir mekandan çıkarken görüntülenen Sokullu, hızlıca Evirgen'in otomobiline bindi.

"BİRKAN VARKEN BANA MI SORULUR?"

Umut Evirgen, gazetecilerin, "Umut Bey çok kısa konuşalım, neler yapıyorsunuz?" sorusuna "Arkadaşlar Birkan varken bana mı soru sorulur?" yanıtını verdi.

"BAŞ BAŞA YEMEK YEDİK"

Daha sonra muhabirler, "Birkan Bey hızlıca arabaya bindi, yemek yediniz sanırım..." demesi üzerine Evirgen, "Aynen, Birkan ile baş başa romantik bir yemek yedik." ifadelerini kullanarak güldü.

"SERENAY SARIKAYA" SORULARINA SESSİZ KALDI

Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde işlettiği mekanda oyuncu sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın şarkı söylemesi hatırlatılınca "Beni gönderin lütfen, çok teşekkür ediyorum." diyerek aracına bindi.

'UNUTAMADIM' PERFORMANSI

Öte yandan iki hafta önce kimliği belirsiz kişi tarafından saldırıya uğrayan ve kötü günleri geride bırakmaya çalışan Sarıkaya, barıştığı sevgilisiyle eğlenmişti.

Ardından sahneye çıkan ünlü oyuncu, Müslüm Gürses'in "Unutamadım" şarkısını seslendirmişti. Sarıkaya'nın arabesk performansı sosyal medyada oldukça ilgi gördü ve kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutulmuştu.