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Serenay Sarıkaya: Yorgun ve üzgünüm! Umut Evirgen'e teşekkür!

Serenay Sarıkaya: Yorgun ve üzgünüm!

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz hafta otomobiliyle evine doğru giderken aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelenmişti. Yaşanan tatsız olayın ardından şikayetçi olan ünlü oyuncu, "Son dönemdeki olaylardan dolayı biraz yorgun ve üzgünüm" dedi. Sarıkaya, ayrıca evine kendi korumalarını gönderen Umut Evirgen'e teşekkür etmeyi de ihmal etmedi

28.01.2022 - 07:57 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya (29), önceki akşam Etiler’de trafikte görüntüledi. Basın mensuplarını karşısında gören Sarıkaya, otomobilinin camını açıp, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • "YORGUN VE ÜZGÜNÜM"

    Geçtiğimiz hafta takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya, "Alice Müzikali provalarından çıktım. Biraz yorgunum ve üzgünüm son dönemdeki olaylardan dolayı. Yorucu bir süreçti." dedi.

  • "ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

    Muhabirlerin, "Zanlı, Ruh ve Sinir Hastahanesi'ne yatmış. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna ünlü oyuncu, "Aynen, öyleymiş. Sonra inşallah hapse attıracaklar." ifadelerini kullandı.

    Olay sonrası önlem alınıp, alınmadığı sorularına yanıt veren Sarıkaya, "Elimizden geleni yapmayı çalışıyoruz ama biraz tabii ki tedirginliğim geçti. Evin etrafında olup, biten her şey beni aşırı tedirgin etmeye başladı ama biliyorsunuz ki sizden yana hiçbir problemim yok. Ancak evimin önünde böyle bir şeyi yaşamak beni daha da çok zorluyor. İyiyim ama teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

  • "ONA DA TEŞEKKÜR EDERİM"

    Serenay Sarıkaya'ya, yaşanan olayın ardından işletmeci Umut Evirgen'in evine kendi korumalarını göndermesi ve beraber tatile çıkmaları hatırlatıldı.

    Sarıkaya, konuyla alakalı, "Çok teşekkür ederim. Evet, ona da teşekkür ediyorum. Eksik olmasın." açıklamasını yaptı.

    Ünlü isim, muhabirlerin, "Birliktelik devam ediyor mu?" sorusuna ise, "Çok sağol, görüşürüz." yanıtını vermekle yetindi.

  • BARIŞTILAR MI?

    Takıntılı hayranının saldırısının ardından Umut Evirgen ile barıştığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, daha önce konunun hatırlatılması üzerine, "Teşekkür ederim arkadaşlar, sizleri de yağmurun altında beklettim." demişti.

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