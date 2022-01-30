Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok, Habertürk TV'de Ayhan Şensoy'un sorularını yanıtladı. Attığı gollerle Paşa'nın yükselişinde başrol oynayan yıldız futbolcu, performansından milli takıma, Kasımpaşa'daki geleceğinden Trabzonspor ile oynayacakları zorlu maçla ilgili sorulara içtenlikle yanıt verdi. İşte Umut Bozok'un sözleri...

- KASIMPAŞA'NIN YÜKSELEN GRAFİĞİ HAKKINDA

"Sami Hoca geldikten sonra çok çok iyi çalıştık. Gerçekten antrenmanlar çok kaliteli. Tempo çok yüksek. Hep beraber çok iyi çalışıyoruz. Bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Takım arkadaşlarım da çok iyi çalışıyor. İnşallah seriye devam ederiz. Ekstra çalışmalar yapılmadı ama antrenmanlarda çok koşuyoruz. Her antrenmanda koşu verilerine bakıyoruz. Aynı şekilde maçta da koşuyoruz. Çok koşarak bence daha çok puan kazanabiliriz."

- KENDİSİNDEN BÖYLE BİR PERFORMANS BEKLİYOR MUYDU?

"Açıkçası böyle bir performans beklemiyordum ama takım arkadaşlarım sayesinde, hocalarım sayesinde gerçekten iyi performans yakaladığımı düşünüyorum. 11 gol, 5 asist tabii ki çok çok iyi. İnşallah 20 gol atarım sezon bitmeden."

- MİLLİ TAKIM İÇİN TEMAS VAR MI?

"Maalesef henüz olmadı. İnşallah iki hafta sonra ararlar. Bütün Türk futbolcuların hayali bir gün Milli Takım'ın forması giymek. Ki bu benim için çok önemli. Ailem için de çok önemli. Tabii ki mart ayında Portekiz maçına katılmak isterim. Yani elimden geleni yapacağım. İnşallah beni kadroya Kuntz hocamız alır."

- KASIMPAŞA'DA YENİ SEZON İÇİN GÖRÜŞMELER OLDU MU?

"Şu an öyle bir gelişme olmadı ama yavaş yavaş Serkan Reçber'le konuşmaya başlıyoruz. Kasımpaşa'da çok iyi hissediyorum kendimi, çok mutluyum. Ailem de çok mutlu. Kasımpaşa'da devam etmeyi çok isterim."

- TRABZONSPOR MAÇI YORUMU

"Bence Süper Lig'in gelecek şampiyonuna karşı oynayacağız cumartesi günü. Bizim için zor bir maç olacak ama 3 puan almak için gidiyoruz. En kötü 1 puanla İstanbul'a dönmemiz lazım. Maçı kazanabiliriz. Aynı şekilde kaliteli bir futbol gösterirsek buna inanıyorum. İnşallah Trabzon'dan üç puanla geliriz."