Aksi halde gelecek haftalar onlar adına zor geçebilirdi. Düşünün lige başladıkları kadro ile dün akşam sahada olan, oynayan kadro arasında bayağı bir fark vardı. Özetle değişim sürecinde önemli bir galibiyet aldı bordo-mavililer. Diğer oyuncuların katılımıyla da ilerleyen haftalar daha iyi bir Trabzonspor izleyeceğimizi söyleyerek bitirelim.