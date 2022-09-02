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STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 1

ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Oğuz, Onur, Valentin, Umut Nayir

TRABZONSPOR: Muhammet Taha, Dorukhan, Bartha, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny

Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.