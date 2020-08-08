Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Zivkovic'in son olarak forma giydiği Slovenya ekibi Aluminij'de 33 maçta 15 gol attığı aktarıldı.