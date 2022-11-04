Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.
İstanbul ekibine üç puanı getiren golleri 21 ve 69'da Umut Nayir ile 38'de Geraldo kaydetti.
Alanyaspor'un tek sayısı 56'da Wilson Eduardo'dan geldi.
Son sıradaki Ümraniyespor bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti.
Deplasmanda oynadığı 7 maçın 6'sını kaybeden Alanyaspor ise 16 puanla 9. sırada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Popov'un sağ çizgiden ceza sahası içine havadan gönderdiği pasa arka direkte bekleyen Del Valle kafa vuruşunda, top üstten az farkla auta çıktı.
3. dakikada Del Valle ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Runnarson'un müdahalesiyle kornere yöneldi.
10. dakikada HangiKredi Ümraniyespor bir kez daha tehlike yarattı. Geraldo'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Avounou, şutunu çekti. Kaleciden dönen topa aynı oyuncunun bu kez kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
21. dakikada yoğun baskı kuran ev sahibi ekibin gölü geldi. Sol kanattan Del Valle'nin ortaladığı topa penaltı noktasında bekleyen Umut Nayir kafayla vurdu ve meşin yuvarlak kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. Hakemin ofsayt kararı vermesi ve golü iptal etmesi üzerine pozisyon VAR'da incelendi. İnceleme sonrası gol geçerli sayıldı: 1-0.
38. dakikada ev sahibi HangiKredi Ümraniyespor'un farkı ikiye çıkaran golü kornerden geldi. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Geraldo'nun sol ayağıyla vuruşunda havadan süzülen meşin yuvarlak, sekip kavis alarak uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-0.
56. dakikada konuk ekibin farkı bire indiren golü geldi. Sağ kanattan Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunda topu defans uzaklaştırdı. Ceza sahası yayı önünde bekleyen Eduardo'nun sağ ayağıyla yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 2-1.
69. dakikada ev sahibi ekip farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Geraldo'nun sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Sol çaprazda top önüne düşen Umut Nayir'in sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak kalecinin üzerinden filelerle buluştu: 3-1.
87. dakikada konuk ekipten Cavaleiro'nun sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkteki Ahmed Hassan iyi yükselerek kafayı vurdu. Yerden seken top yan direğe çarpıp auta çıktı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Ali Şansalan, Özgür Ertem, Cemil Tunç
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar (Dk. 78 Lenjani), Sackey, Serkan Göksu (Dk. 68 Kartal Kayra Yılmaz), Avounou (Dk. 73 Mrsic), Geraldo (Dk. 73 Onur Ayık), Del Valle (Dk. 67 Bettaieb), Umut Nayir
Corendon Alanyaspor: Runnarson, Pereira, Fatih Aksoy, Furkan Bayır (Dk. 73 Rassoul), Balkovec (Dk. 77 Ahmet Gülay), Doumbia, Leroy Fer (Dk. 56 Umut Güneş), Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Dk.73 Cavaleiro) , Eduardo (Dk. 56 Candeias), Ahmet Hassan
Goller: Dk. 21 ve 69 Umut Nayir, Dk. 38 Geraldo (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 56 Eduardo (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Leroy Fer, Dk. 43 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor), Dk. 50 Onur Atasayar (HangiKredi Ümraniyespor)
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