Ümraniyespor'a isim sponsoru

TFF 1. Lig kulübü Ümraniyespor, isim sponsorluğu için bilgi teknolojileri şirketi Cesar Grup ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz isim sponsorluğu için Cesar Grup ile anlaşmış olup, 2019-2020 sezonu boyunca Cesar Grup Ümraniyespor olarak mücadele edecektir." ifadesine yer verildi.