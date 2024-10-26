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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor Ümraniyespor: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:38
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        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        8. dakikada Oğuz Yıldırım'ın sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Bernardo Sousa tek vuruşta top filelerle buluştu. 1-0

        12. dakikada sol kanatta topla buluşan Mert Miraç Altıntaş'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan direkt kaleye vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

        29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topu kontrol eden Bernardo, ön direğe yerden ortalarken, Atalay'ın gelişine yaptığı sert vuruşta kaleci Abdulsamed ayaklarıyla topu çeldi.

        45+2. dakikada savunmadan seken meşin yuvarlağı yay üzerinde kontrol eden Cebio Soukou'nun vuruşunda kaleci Abdulsamed topu yumrukladı.

        60. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Soukou'nun dönerek yaptığı vuruşta kaleci yakın direkte hamle yaparak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        62. dakikada Bernardo'nun ceza yayı önünden yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.

        64. dakikada Bernardo'nun sağ çaprazdan ortasında Kubilay Aktaş altıpas önünden kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-0

        73. dakikada topla ceza sahası içine giren Mehmet Ali, Yiğit'in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Yusuf Ziya Gündüz penaltı noktasını gösterdi.

        74. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Minchev'in vuruşunda top üst direkten kale çizgisine düşerek oyun alanına döndü. Dokanovic'in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed'de kaldı.

        90+1. dakikada rakip ceza sahası içine hareketlenen Hoti'nin ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

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