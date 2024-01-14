Ümraniyespor: 1 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Gençlerbirliği, 32. dakikada Amilton'un golüyle öne geçti. Ümraniyespor 80. dakikada Mustafa Eser'in golüyle eşitliği sağladı.
Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Ümraniyespor 23 pana yükseldi. Son 6 deplasmanda bileği bükülmeyen Gençlerbirliği ise puanını 28 yaptı.
Gençlerbirliği, gelecek hafta Sakaryaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise Göztepe deplasmanına gidecek.