Ümraniye'de otomobil viyadükten düştü
Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobilin viyadükten düşmesi sonucu bir kişi yaralandı
Eren B. idaresindeki otomobil, Çamlık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı, ardından bariyeri aşarak viyadükten düştü.
Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen otomobilde sıkışan sürücü Eren B, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.