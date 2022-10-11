Asfalt çalışması yapan işçilere silahlı saldırı!

Ümraniye'de yol asfaltlama çalışması yapan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı işçilere, bir otomobilden silahla ateş açılması sonucu 1 işçi yaralandı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Dudullu Baraj Yolunda asfalt çalışması yapan İBB'ye bağlı işçiler, yolu trafiğe kapattı. Asfaltlama çalışması devam ederken iddiaya göre içerisinde 5 kişi bulunan otomobil, yol çalışmasının olduğu yerden geçmek istedi. Çalışma yapan işçiler yolun kapalı olduğunu söyledi.
Otomobildekiler, işçilerle tartıştıktan sonra yol çalışmasının devam ettiği bölgeden ayrıldı. Alkollü olduğu iddia edilen kişiler otomobille geri dönerek yol çalışması yapan işçilere silahla ateş etti. Paniğe kapılan işçilere sağa sola kaçışarak kendilerini korumaya çalıştı. Saldırıda bir işçiye kurşun isabet etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
1 İŞÇİ YARALI
Açılan ateş sonucu yaralanan Çağlar Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yerdeki boş kovanları topladı. Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde 13 boş kovan topladı.
Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
"UYARIYORLAR, 10 DAKİKA SONRA SALDIRIYORLAR"
Saldırıya nasıl uğradıklarını anlatan işçilerden Mesih A, çalışma var diye uyardıkları 5 kişinin silahlı saldırısına uğradıklarını anlatarak şöyle konuştu:
"Gece yol çalışması yapıyorduk. Bizim arkadaşlar makine arıza verdiği için duruyorlar. Bir Megane geliyor. Arabada 5 kişi var. Yoldan geçmek istiyorlar, bizimkiler izin vermiyor. 'Kaza yaparsınız' diyorlar. Onları uyarıyorlar. Onlarda, 'Bekleyin 10 dakika sonra geleceğiz' diyorlar Gerçekten 10 dakika sonra geliyorlar. Bize ateş açtılar. Biz de kaçtık. Bir yaralı arkadaşımız var. Durumu iyi. Olay saat 04.30 sularında oldu."
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