İstanbul’un ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerden biri olan Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 13 kilometre uzunluğa ve 11 istasyona sahip olacak bu hat, mevcut metro hatlarıyla entegre edilecek. Peki, Ataşehir-Göztepe metro hattının hizmete gireceği tarih ne zaman? İşte proje ile ilgili tüm ayrıntılar...