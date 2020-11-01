UMKE nedir? UMKE nasıl olunur? UMKE başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalar arasında enkazda kalan vatandaşlar için kurtarma ekibi UMKE yetişti. UMKE çok sayıda vatandaşı enkaz altından kurtardı. Peki, UMKE nasıl olunur? İşte detaylar...

UMKE NEDİR? UMKE AÇILIMI

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),her türlü afet durumunda yurt içi ve yurt dışında yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için gönüllü sağlık personelinden oluşan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurum. Elazığ depreminden Afrin Harekâtı'na kadar birçok afette görev almışlardır.

UMKE NASIL OLUNUR?

UMKE’ye katılmak isteyen personel, dilekçe ile müdürlüğe başvuru yapar. Her personel için UMKE Personeli kayıt formu doldurulur. Timlere seçilmede isteklilik esastır. Bununla birlikte UMKE personeli olarak kabul edildikten sonra verilen tüm görev ve faaliyetlere katılmak zorunludur.

UMKE başvuru formu ve başvuru şartları için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

UMKE BAŞVURU