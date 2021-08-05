Ümitcan Uygun kimdir, neden tutukluydu? sorusunun cevabı merak ediliyor. Sosyal medyada "Aleyna Çakır" ismiyle tanınan Sema Esen'e şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. İşte merak edilenler...

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Günlerce televizyon programına katılan Sema Esen'in babası Mehmet Esen ve ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu. Bu arada soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde yapılan DNA incelemesinde Sema Esen'de tespit edilen sperm ve dokuların Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.

ÜMİTCAN UYGUN YENİDEN GÖZALTINDA

Temmuz ayında tahliye edilmesiyle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren Ümitcan Uygun şimdi de Esra Hankulu isimli genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. Ankara'da bir evde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun geceyi Ümitcan Uygun'la geçirdiği tespit edildi. Ümitcan Uygun konuya ilişkin soruşturma için gözaltına alındı.