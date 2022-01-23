Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.
Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alt sıralardan kurtulabilmek için önemli bir müsabaka olduğunu belirten Şengül, “Alt sıralardan kurtulabilmek adına kazanmamız gereken bir maçtı. Çok şükür 5. galibiyetimizi aldık. Kupayı da sayarsak 6. galibiyetimiz. Kasımpaşa tarihinde bir ilk. Bir ilki başardık. Bu oyuncu grubu her türlü övgüyü hak ediyor. İnanılmaz özveriyle oynuyorlar. Son 5 haftaya baktığımızda her maç 120 km koşuyorlar. İnanılmaz tempo yakaladılar. Bunun neticesinde kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte oynayacağımız maçları kazanıp ligi orta sıralarda bitirmek için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.
KAYSERİ CEPHESİ
Müsabakanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa karşısında basit goller yediklerini ifade eden Karaman, “Çok iyi pozisyonlar oluşturarak iyi kombinasyon ile golü bulduk. Ondan sonra bazen şanssız gol yiyebiliriz ama öyle bir pozisyon ki çıkarabileceğimiz topu gol olarak aldık. 1-1’den sonra da yediğimiz 2. gol olabilir. İçeri 2-1 ile girdik. İkinci yarının başında 2 net pozisyonumuz var. Maç 2-2'ye gelmesi gerekirken Mustafa’nın burnunun kırılması büyük şanssızlık. 10 kişiyken 3. golü yedik. Gol atmamız gerekirken 10 kişi kalıyoruz ve 3-1 oluyor ondan sonra arkada boşluklar veriyorsunuz. Buna rağmen 4-5 tane pozisyonda vuruşları iyi yapabilsek golü bulabilirdik" şeklinde konuştu.
Kasımpaşa’nın hızlı hücum yapabilen bir ekip olduğuna dikkat çeken Hikmet Karaman, “Kasımpaşa’nın rakipten kaptığı toplarla çok hızlı hücuma geçtiğini biliyoruz. Hızlı bir takım. Büyük hatalar yaptık, hatalar sonucu istemediğimiz goller yedik. Bertolacci’nin katkı yapacağını gördük. Tam hazır olduğunda bize çok iyi katkı yapacak. Milli takım arasını iyi değerlendirip galibiyet serisine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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