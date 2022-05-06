Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na gitti

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı'nın önüne gitti. Özdağ burada yaptığı açıklamada, "Hadi el mi yaman bey mi yaman. Bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ya sen özür dilersin, ya da bu kavga sonuna kadar devam eder" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün "Ümit Özdağ bu filmi nasıl finanse etmiş. Bu Soros taktiğidir. Bu vatandaşımızı korkutmaya yönelik bir süreci tetiklemeye çalıştılar. Bunların insanlık ile alakası yok. Bunlar için İslam'ın güzel sözleri var. Hayvandan aşağıdır. Böyle tipler. Evet bir problem var. 4 milyon sığınmacı var Türkiye'de. Dünyada en çok sığınmacı olan ülkeyiz. Ama yalan üzerinden değerlendirerek insanları birbirine kırdırıyorlar. Siz insan değilsiniz. Siz insanlık sıfatından çıkmışsınız" diyerek Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a yüklenmişti.

Özdağ ise sosyal medyadan, "Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum! O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros'un çocuğu. Saat 11:00'de. Erkeksen orada bekle” karşılığını vermişti.

ÖZDAĞ'DAN İÇİŞLERİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Ümit Özdağ bugün İçişleri Bakanlığı önüne gitti. Polislerin engellediği Özdağ burada bir açıklama yaptı. Özdağ şunları söyledi:

"Burası dünyanın lunaparkı değil. Her ipini koparan gelemez. Biz 8 milyon insan tarihin en büyük geri dönüş projesiyle geriye yollayacağız diyoruz. Bu hem sarı muhalefetin hem de sarayın dengesini bozdu.

Süleyman Soylu'nun liderliğinde Zafer Partisi'ne karşı bir komplo kuruluyor. Bana ziyarete gelen bir polis memur bilgi verdi. Kimlerle telefon konuşmasının kimin yaptığını, bu komploda kimlerin görev alacağını öğrendim, bunu teyit ettim. Zafer Partisi üzerinden karışıklık çıkarıp bizi psikolojik baskı altına almak istiyorlar. Tuzağa düşmeyiz.

Dün Soylu'nun bana ve aileme yaptığı hakaret, bu operasyonun işaret fişeğidir. Bugün Süleyman Soylu'ya meydan okuyup buraya geleceğimi söyledim. Soylu, korkma. Ben Ofluların cesur olduğunu bilirim, sen Oflu musun koflu musun? Ben tek başıma geliyorum, bu kadar mı korkuyorsun? Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı? Yemek yediğim restoranlardan vize kartı ödemelerini toplatmadın mı? Bu görevin bittiği zaman tutuklanacaksın, farkındasın. Hadi, el mi yaman bey mi yaman. Bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ya sen özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder. Süleyman Soylu'nun bir korkak olduğunu tüm dünya gördü."