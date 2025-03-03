Ümit Özdağ'dan cezaevinden ilk fotoğraf

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cezaevinden annesi ve kız kardeşi ile çekilen fotoğrafı paylaştı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın resmi X hesabından Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyarette gelen annesi ve kız kardeşi ile olan fotoğraf paylaşıldı.

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Paylaşımda Özdağ, "Sevgili annem Gönül Özdağ ve kız kardeşim Hilal Özdağ Sevgili, 7 Şubat’ta Silivri cezaevine geldikleri zaman çekilen fotoğrafların bana teslim edilmesi biraz vakit aldı. Kaç yaşında olursan ol, annen için anne kuzusu oluyorsun. Sevgili anne, ellerinden öpüyorum" dedi.

Sevgili annem Gönül Özdağ ve kız kardeşim Hilal Özdağ Sevgili, 7 Şubat’ta Silivri cezaevine geldikleri zaman çekilen fotoğrafların bana teslim edilmesi biraz vakit aldı.

Kaç yaşında olursan ol, annen için anne kuzusu oluyorsun.



Sevgili anne, ellerinden öpüyorum. pic.twitter.com/QQfcx3yviF — Ümit Özdağ (@umitozdag) March 3, 2025