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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milliler tatsız bitirdi! - Futbol Haberleri

        Ümit Milliler tatsız bitirdi!

        2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu son maçında Ümit Milli Futbol Takımı, konuk olduğu Norveç'e 5-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 22:21 Güncelleme: 15.10.2024 - 22:21
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        Ümit Milliler tatsız bitirdi!
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        Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu 10. ve son maçında Norveç'e 5-1 yenildi.

        Son maç öncesinde gruptan çıkma şansı bulunmayan ay-yıldızlı takım, 5. kez mağlup oldu.

        Stat: Viking

        Hakemler: Lothar D'hondt, Romain Devillers, Nico Claes (Belçika)

        Norveç: Tangvk, Helland, Guddal, Ostrom, Lovik (Dk. 77 Edh), Arnstad, Nypan (Dk. 64 Hansen-Aaroen), Schjelderup, Egeli (Dk. 84 Aasgaard), Mvuka (Dk. 63 Oppegard), Nordas (Dk. 77 Melkersen)

        Türkiye: Emre Bilgin, Metehan Baltacı, Serdar Saatçı (Dk. 46 Emin Bayram), Ahmetcan Kaplan, Yasin Özcan, Ayberk Karapo (Dk. 69 Burak İnce), Yunus Emre Konak (Dk. 46 Ömer Faruk Beyaz), Bartuğ Elmaz, Aral Şimşir (Dk. 46 Uğur Yıldız), Erencan Yardımcı, Poyraz Yıldırım (Dk. 69 Ali Akman)

        Goller: Dk. 20 Arnstad, Dk. 33 Nordas (Penaltıdan), Dk. 53 ve 68 Schjelderup, Dk. 61 Egeli (Norveç), Dk. 90+2 Ali Akman (Türkiye)

        Sarı kartlar: Dk. 22 Ayberk Karapo, Dk. 72 Ahmetcan Kaplan (Türkiye), Dk. 26 Arnstad (Norveç)

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