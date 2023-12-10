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        Haberler Spor Diğer Dövüş Sporları Ümit Milli Tekvando Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu - Diğer Haberleri

        Ümit Milli Tekvando Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu

        Türkiye, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda toplam 12 madalyayla genel klasmanda şampiyon oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 21:30 Güncelleme: 10.12.2023 - 21:30
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        Ümit Milli Tekvando Takımı, Avrupa Şampiyonu!
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        Türkiye, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda toplam 12 madalyayla genel klasmanda şampiyon oldu.

        Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada milli takım, son gün erkekler 68 kiloda Berkay Erer'le altın, kadınlar 46 kiloda Hayrunnisa Gürbüz ile bronz madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, Berkay Erer şampiyonanın en teknik erkek sporcusu seçildi.

        Milli takım, 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalyayla genel klasmanda zirvede yer aldı. Kadınlarda da birinci olan Türkiye, erkeklerde ise üçüncü sırada yer aldı.

        Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:

        Altın madalya: Elif Ilgın Öztabak (49 kilo), Aleyna Şenyurt (57 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Yiğithan Kılıç (74 kilo).

        Gümüş madalya: Rüya Diler (53 kilo).

        Bronz madalya: Hayrunnisa Gürbüz (46 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Senanur Çelik (53 kilo), Sıla Nur Gencer (73 kilo), Kaan Yelaldı (54 kilo), Rahmet Baran Şimşek (87 kilo).

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