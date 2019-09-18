"YA HASTALIKLIYSAM?"

Erdim'in kilo vermesinin ardından bir takipçisi "Keşke bu kadar zayıflamasaydın. Hastalıklı gibi görünüyorsun" yorumunu yaptı. Takipçisine sert bir yanıt veren Erdim, "Ya hastalıklıysam? Şu anda nasıl bir kalp kırıklığı ve üzüntüye sebep olduğunu hayal edebilir misin? Gerçekten çeşit çeşit yüzlerce hastalıkla mücadele eden bu kadar insan varken bu cümleler böylesine kolay çıkmasın elinizden, ağzınızdan. Azıcık sakin olun" ifadelerini kullandı.