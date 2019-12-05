"TELEVİZYONLARLA ARAM AÇILDI"

Erdim, "Bence kesinlikle var ama 'Yok' derlerse bir şey diyemem. Geçtiğimiz günlerde bununla alakalı bir açıklamam oldu. Anlatmak istediğim tam olarak buydu. Benim içinde olmak istediğim hiçbir diziden bana teklif gelmedi. Bazen maddi sebeplerden, bazen fiziki sebeplerden olmadı. Son dönemlerde televizyonlarla aram açıldı" açıklamasını yaptı.