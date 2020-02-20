Yılmaz Erdoğan, 2 yıl ara verdiği 'Münaşaka'yı yeniden sahnelemeye başladı. Hayatından, Uma Thurman, Russell Crowe ve Monica Bellucci gibi ünlülerle yaşadıklarından kesitler sunduğu gösterisinin izlenimini Habertürk'ten Mehmet Çalışkan yazdı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Önce karnınız ağrıyacak.

Sonra da elmacık kemikleriniz.

Bunlar olurken gözlerinizden yaşlar fışkıracak.

Şakaları peşinizi bırakmayacak.

Evinize kadar peşinizde olacak.

Hatta yatağınıza kadar.

Ertesi gün yolda yürürken, evde, iş yerinizde veya okulunuzda otururken kendi kendinize güleceksiniz.

Sizi görenler, tuhaf tuhaf bakıp 'Bu, neden kendi kendine gülüyor ki?' diyecek.

Şakaları eşinize - dostunuza anlatmak isteyeceksiniz.

Anlatırken siz yine kahkahalara boğulurken onun gibi anlatamadığınız için 'Bu, neden bu kadar gülüyor ki? diyerek ortalığa tuhaf tuhaf bakışlar saçılacak.

Gülme yetiniz bir süre sonra düşünme yetisine haksızlık yaptığını düşünüp sahnede ona da yer verecek.

Bunların hepsi;

Yılmaz Erdoğan yüzünden olacak.

'Münaşaka' yüzünden olacak.

* Bir babanın çocuğuna ders çalıştırması...

* Dizi sektöründeki ilginçlikler...

* Avustralya Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi'nden ödül kazandığı 2014 yapımı 'Son Umut'un çekimleri öncesinde ve sırasında Russell Crowe ile yaşadıkları...

* Aynı filmin çekimleri sırasında Avustralya'da 'Yobaz' ve 'Linda' adlı atlarla yaşadığı binicilik deneyimi...

* 'Kelebeğin Rüyası'nın çekimleri için mekân bakarken bir balıkçı teknesinde yaşadıkları...

* 'Gergedan Mevsimi'nin çekimlerinde Monica Bellucci ile bir balık restoranında yaşadıkları...

* 'Bir Zamanlar Anadolu'nun çekimleri sırasında ve Cannes Film Festivali sırasında Nuri Bilge Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan ile yaşadıkları...

* 26 Temmuz 2014'te Fatih Terim Stadyumu'nun açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sahaya çıktığı maç...

* Bir bakanla yapamadığı telefon görüşmesi...

* Uma Thurman'ın Cannes'da kendisini neden öpemediği...

* Trafikteki insan halleri...

* Bir kavga sırasında tarafların halleri...

* Bir otopark görevlisiyle arasında geçen diyalog...

Ve daha fazlası...

Ve gösterinin sonunda yeni şiir kitabı 'Bin Aşık Yılı Uzaklıkta'dan bir şiir...

Yılmaz Erdoğan, 'Münaşaka' adlı stand up gösterisine yeniden başladı.

BKM Tiyatro'da sahneye çıkan Yılmaz Erdoğan, anılarını, deneyimlerini, gözlemlerini, arkadaşlarıyla olan ilişkilerini, kariyerini, kızı Berfin ile oğlu Rodin ile yaşadıklarını anlatırken seyircileri, şakalarının yanı sıra iki saatlik fiziki performansıyla da etkiledi.

İzleyicilerin yaş dilimlerindeki çeşitlilik de 'Münaşaka'nın etkileyici unsurlarındandı.

Gösterime geçtiğimiz yıl giren 'Organize İşler Sazan Sarmalı'nın 3.537.429 kişi tarafından izlenmesi, Yılmaz Erdoğan'ın yeni nesli de yakaladığının bir göstergesiydi.

'Münaşaka'yı izleyenlerin arasında gençlerin ağırlıklı olması, X kuşağı Yılmaz Erdoğan'ın Z kuşağına da hitap eden bir sanatçı olduğunu gözler önüne seren bir diğer veriydi.



