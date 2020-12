HABERTURK.COM

Yeşilay, bilgi ve deneyimlerini aktarmak, tüm ülkelerde bağımlılıkla mücadele çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Uluslararası Yeşilay Federasyonu çatısı altındaki 80’i aşkın Ülke Yeşilayı ile bir araya geldi.

Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen 5. Kapasite Geliştirme Toplantısı’na Birleşmiş Milletler (BM),Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 200 kişi katıldı. 3 gün süren toplantıda Covid-19’un bağımlılıklara etkisi; tütün, alkol, madde, oyun, kumar ve teknoloji bağımlılıklarının pandemi dönemindeki gelişimi gibi başlıklar ele alındı. Uluslararası Yeşilay Federasyonuna (UYEF) üye ülkeler, yerel ve bölgesel sunumlarıyla kendi ülkelerinde yaptıkları çalışmaları paylaştı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk bağımlılıkların küresel bir sorun olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"BAĞIMLILIKLAR GİDEREK DAHA BÜYÜK SORUN HALİNE GELMİŞTİR"

“Biz Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadelemizi bundan 100 yıl önce ülkemizdeki gençleri korumak için başlattık. Zaman geçtikçe bağımlılıkların giderek daha büyük sorun haline geldiğini, sadece ülkemizde değil; tüm dünyada ülkelerin geleceğini tehdit ettiğini gördük ve Ülke Yeşilaylarının kurulması için harekete geçtik. Bugün 80 ülkede tütün, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı ile mücadelemizi bilimsel yöntemlerle sürdürüyor; bu alandaki öncü kurum olarak deneyimlerimizi de tüm dünyayla paylaşıyoruz. 2020 yılında Covid-19 pandemisi dolayısıyla herkesin evlere kapanması, sosyal ihtiyaçlarını karşılamada sorunlarla karşılaşması gibi nedenlerle bağımlılık daha da önemli bir gündem maddesi haline geldi. Pandeminin bağımlılıklar üzerindeki etkisini konuşmanın ve farklı ülkelerin bu alandaki deneyimlerinden sonuçlar çıkararak mücadelemizi güçlendirmenin temel sorumluluklarımızdan olduğunu düşünüyoruz.”

"TÜRKİYE'NİN PANDEMİ PROGRAMI TÜM DÜNYADA YAYGINLAŞACAK"

Türkiye Yeşilay’ı olarak çalışmalarını önleme ve rehabilitasyon alanlarında yürüttüklerini ifade eden Öztürk, "Bağımlılıkla mücadelenin en önemli adımı, bağımlılığın oluşmasını engellemek. Bu nedenle biz önleme çalışmalarına büyük önem veriyor, öncelikle çocuklarla ve gençlerle çalışarak onlarda sağlıklı yaşam bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı’nı bu kapsamda çok önemsiyoruz. Pandemi döneminde programı online olarak yürütmenin hem ülkemizde daha fazla kişiye ulaşmamıza hem de Ülke Yeşilayları ile projeyi tüm dünyada yaygınlaştırmamıza katkı sağlayacağını umuyoruz. Bu konuda tüm ülkelere gereken desteği sağlayacağız” dedi.

"TÜTÜN KULLANIMI KORONAVİRÜS BULAŞMA RİSKİNİ ARTTIRIYOR"

Covid-19 ve tütün bağımlılığı ilişkisi üzerine değerlendirmelerini paylaşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder şunları söyledi:

"Tütün kullanımı her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor. Pasif olarak maruz kalınan tütün dumanı her yıl 1,2 milyon kişinin ölümüne sebep olurken, her yıl 65 bin çocuk pasif içicilikle ilişkilendirilen hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. Küresel olarak, her gün 22 binden fazla kişi, bir diğer deyişle saniyede 4 kişi, tütün kullanımından veya pasif olarak maruz kalınan tütün dumanından dolayı hayatını kaybediyor. Tütün kullanan bireylerde koronavirüsün bulaşma riski daha fazla oluyor. Tütün kullanımı bireyin elleriyle yüzüne dokunmaktan kaçınmasını zorlaştırıyor, genellikle sosyal bir aktivite olduğundan güvenli bir fiziksel mesafe kurma olasılığını azaltıyor ve nargilede ortak kullanım nedeniyle riski artırıyor. Tütün kullanan bireyler, tütünün bağışıklığı zayıflatması, akciğerlerde tahribat oluşturması, bağışıklık tepkilerini azaltması gibi nedenlerle koronavirüs kaynaklı sorunlara yönelik daha fazla risk altında bulunuyor. Mayıs 2020 tarihinde yürütülen DSÖ incelemesinde de mevcut kanıtların tütün kullanımının hastalığın artan şiddeti ve yatışı yapılan COVID-19 hastalarının ölümüyle ilişkilendirildiğini belirtiliyor."





"YEŞİLAY 80'İ AŞKIN ÜLKEDE BAĞIMLILIKTAN UZAK NESİLLER İÇİN ÇALIŞIYOR"

Yıl boyunca 80’i aşkın ülkede edinilen deneyimlerin Kapasite Geliştirme Programı’nda paylaşılmasının önemine dikkat çeken Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı İhsan Karaman, “Uluslararası Yeşilay Federasyonu bünyesinde Ülke Yeşilaylarının katılımıyla küresel ölçekte etkili bağımlılık faaliyetleri gerçekleştirme hedefiyle yola çıktık. Bağımlılıklardan uzak nesiller yetiştirmek için birlikte hareket etmenin önemine yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde Uluslararası Yeşilay Federasyonu’na (UYEF) üye 81 ülkenin gelecek dönem vizyonunun belirlenmesinin hedeflendiği toplantıda; bağımlılık önleme programları, ülkelerin gerçekleştirdiği örnek projeler, Türkiye Yeşilay’ı tarafından sağlanan Uluslararası Mali Destek Programı konuları da konuşuldu.

Yeşilay, Covid-19 sürecinde bağımlılıklara karşı tecrübelerini paylaştığı toplantıda; Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi Bağımlılık Önleme Bölümü Amiri Giovanna Campello “Covid-19 ve Uyuşturucu”, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder “Covid-19 ve Tütün” ve Drug Free America Foundation Genel Direktörü ve World Federation Against Drugs (WFAD) Başkanı Amy Ronshausen ise “Covid-19 ve Alkol” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi.