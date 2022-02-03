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Uluslararası Uzay İstasyonu imha edilecek

445 tonluk Uluslararası Uzay İstasyonu imha edilecek

NASA, 1998'de 15 yıl dayanacak şekilde tasarlanan Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) 2031'de imha etme planlarını açıkladı.

03.02.2022 - 10:24 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • NASA Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Joe Biden yönetiminin, uzay araştırmalarının geleceğine yönelik planlamaya devam ederken Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) operasyonlarını 2030'a kadar uzatmayı taahhüt ettiğini duyurdu. 

  • Ticari alan direktörü Phil McAlister'e göre, NASA şu anda ISS'nin yerini alacak  "uzayda güvenli, güvenilir ve uygun maliyetli hedefler geliştirmek" için özel sektörle birlikte çalışıyor. NASA ISS'i yörüngeden çıkarmak için belirli bir zaman çizelgesi açıklamadı ancak Jeff Bezos'un Blue Origin'i veya Elon Musk'ın SpaceX'i ile işbirliği yapılacağı tahmin ediliyor.

    ABD'nin yeni ISS'te Avrupa Uzay Ajansı, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, Kanada Uzay Ajansı ve Rus Devlet Uzay Şirketi Roscosmos'daki uluslararası ortaklarıyla çalışmaya devam edeceği belirtiliyor.

  • Planlamaya göre önce istasyonun yörüngedeki irtifası yavaşça azaltılacak. İstasyon alçaldıkça atmosfer de yoğunlaşacak. Yörüngeden çıkmadan önce, mürettebatsız uzay aracı fırlatılacak.Son aşamada ise canlılara zarar vermeyecek şekilde okyanusta ıssız bir alana düşmesini sağlanacak.

  • Ancak Çin de, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.  

  • Tiengong adı verilen istasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için 4 insanlı sefer ve 4 kargo seferi yapılması planlanırken, bu sürecin NASA'nın planlarını ne kadar etkileyip etkilemeyeceği ise merak ediliyor.

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