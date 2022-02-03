Uluslararası Uzay İstasyonu imha edilecek

Ticari alan direktörü Phil McAlister'e göre, NASA şu anda ISS'nin yerini alacak "uzayda güvenli, güvenilir ve uygun maliyetli hedefler geliştirmek" için özel sektörle birlikte çalışıyor. NASA ISS'i yörüngeden çıkarmak için belirli bir zaman çizelgesi açıklamadı ancak Jeff Bezos'un Blue Origin'i veya Elon Musk'ın SpaceX'i ile işbirliği yapılacağı tahmin ediliyor.

ABD'nin yeni ISS'te Avrupa Uzay Ajansı, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, Kanada Uzay Ajansı ve Rus Devlet Uzay Şirketi Roscosmos'daki uluslararası ortaklarıyla çalışmaya devam edeceği belirtiliyor.