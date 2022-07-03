Başvurular başladı

Dünyadan ve Türkiye'den 'Adalet' temalı filmlerin yarıştığı Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması ve Uluslararası Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması bölümlerine başvuruların açıldığı, festival komitesi tarafından duyuruldu..

İstanbul'da 18 - 24 Kasım 2022 arasında düzenleneceği bildirilen festivalin yarışmalı bölümlerinin, yönetmeliklerine ve başvurularına www.icapff.com üzerinden erişilebilir. Komite, son başvuru tarihinin 16 Eylül 2022 Cuma günü, saat 18.00 olduğunu belirtti.