Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinden Türkiye'nin insancıl mülteci politikalarına tam not

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada artan mülteci sorunuyla Türkiye'nin 2012'den bu yana önemli sayıda göç aldığını söyledi.
Türkiye'nin Suriyeliler özelinde mültecilere açık kapı politikası uyguladığını belirten Demir, Türkiye'nin uluslararası kuruluşların aksine mültecilerin hayatını önemseyen politikalar yürüttüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:
"Türkiye din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın doğrudan insana insan olduğu için değer veriyor. Mültecilerin uluslararası hukuk ile korunan yaşam haklarını güvence altına almak istedi. Bu husus da Türkiye'yi, dünya üzerinde en çok mülteci barındıran ülkesi haline getirmiştir. Türkiye, mültecilerin temel hakları olan ikamet, çalışma, sağlık ve eğitim hakları başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerden geniş çerçevede imkanlar sağlamaya çalışıyor."
- "BM'de sözü geçen ülkeler bir şey yapmıyor"
Filistin, Mısır, Irak, Suriye, Yemen, Libya, Çin, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan gibi ülkelerde zulüm ile işkence altındaki Müslüman ve Türklerin, kimliklerini korumak adına Türkiye'ye geldiğini aktaran Demir, "Başta Birleşmiş Milletlerde sözü geçen ülkeler olmak üzere birçok ülke, mülteciliği doğuran sebeplerin ortadan kaldırılması hususunda bir şey yapmıyor. Bunun aksine savaşları silah ticaretleri ile adeta alevlendirdiler ve mültecilerin sayısının artmasına neden oldular." değerlendirmesini yaptı.
- "Türkiye en büyük sınavı verdi"
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yayımlanan 2019 Küresel Eğilimler raporuna göre, dünyadaki farklı ülkelere sığınma başvurusunda bulunan ve sonuçlarını bekleyen 3,5 milyon kişinin olduğuna dikkati çeken Demir, şöyle dedi:
"Şu an sığınma başvurusunun sonuçlanmasını bekleyen milyonlarca mülteci varken dünyanın önde gelen ülkelerinin bu başvuruların kabulü noktasında bir şey yapmaması iyi niyetli bir tutum değildir. Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye en çok mülteci barındıran ülke olma noktasında zaten en büyük sınavı verdi. Türkiye, özellikle mültecileri kabul etme noktasında göstermiş olduğu hassasiyet ve sağlamış olduğu temel haklarla örnek ülke olarak gösteriliyor. Ancak, sayının çok olması Türkiye'yi maddi anlamda ve sosyal anlamda etkiledi."
Demir, birçok Avrupa ülkesinin mültecileri faydalı veya faydasız kriterine göre seçtiğini ifade ederek, "Bugün birçok Avrupa ülkesi mültecileri güvenliklerini tehlikeye düşüreceği kaygısıyla kabul etmiyor. Zira, Avrupa ülkeleri bunun bir sonucu olarak sınırlarını tel örgülerle kapattı, sınırlara asker ve polis yerleştirdi ve kontrol noktaları oluşturdu. Avrupa, savaş ve darbe mağduru olan mültecileri sanki o savaşı kendileri çıkarmış, o darbeyi kendi yapmış gibi sorumluluk yükleyerek değerlendiriyor. Sonuç olarak, diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye, mültecilere karşı uyguladığı insancıl politikayla tüm dünyaya örnek olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
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