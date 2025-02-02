Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Festivali AKM'de

SAHNEDE “BİR DÜNYA”

Sahnede görülen bütüncül tasarımın izleyicisine sürükleyici deneyimler yaratmak için nasıl birlikte çalıştığının eskizleri “Sahnede Bir Dünya” sergisinin özünü oluşturuyor. Sergide yer alan tüm tasarımlar sahnenin sınırlarını aşan, izleyicileri hayal gücü, dönüşüm ve hikâye anlatımı evrenine adım atmaya davet eden tutarlı bir anlatıyla karşılıyor. Bu sergi aracılığıyla ziyaretçiler, bu hayati unsurların tasarımının ardındaki yaratıcı sürece ve her seçimin bir prodüksiyonu hayata geçirmede nasıl kritik bir rol oynadığına dair fikir edinecek. Serginin projesi, Hakan Dündar, Arzu Özdemir Mc Arthur’a ait. Küratörlüğünü Behlüldane Tor’un yaptığı serginin, imalat ve uygulaması İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Teknik tarafından gerçekleştirildi.

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Sahnede “Bir Dünya” Sergisi; 7-16 Şubat tarihleri arasında saat 10.00’dan 18.30’a kadar AKM Tiyatro Salonu Fuaye’de.

AMAZONLAR

Amazon kadınları; güçlü, bağımsız, öldürücü bir toplum olarak, doğaüstü kadın gücüyle biliniyor. Son yıllarda yapılan bilimsel keşifler, iki buçuk bin yıl öncesine ait göçebe kabilelerin savaşçı kadınlarının varlığını doğruluyor. Amazonlar oyununun yaratıcıları, Kafkas halklarının mitleri ve efsanelerini, antik Yunan'dan ünlü kadın savaşçılar hakkında kaydedilen belgelerle birleştiriyor. Julia Sandor ve Jaša Koceli’nin yazdığı oyun, Jaša Koceli tarafından yönetiliyor. Amazonlar oyununda; Daria Vulić, Milica Vraneš ve Ljubica Radomirovic gibi oyuncular yer alıyor.

Amazonlar-Pozorište Za Decu Kragujevac; 7 Şubat Saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

ON KİŞİYDİLER

Agatha Christine’nin yazdığı “On Kişiydiler” bize, “Bedelini yaşamanız ile ödemek zorunda kalsanız, adaletin peşinde koşar mıydınız?” sorusunun cevabını aratıyor. M. Akif Yeşilkaya rejisör koltuğunda oturduğu, Kayseri Devlet Tiyatrosu tasarından sahnelenen oyunda; Hüseyin Varol, Burak Pamuk, Eda Sıla Koşar, Avni Ersen Ocak, Şendal Yıldız, Serhat Parıl, Ali Can Örs, Oğulcan Okan Tural, Beyza Topuz, Barış Çağlar ve Yaren Saatçi gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

On Kişiydiler-Kayseri Devlet Tiyatrosu; 8 ve 9 Şubat Saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM GİZLİ BAHÇE’NİN BEZELYESİ (3-6 Yaş) Filozof Çocuklar İçin Hikayeler Projesi’nin ikinci oyunu olarak kaleme alınan Gizli Bahçe’nin Bezelyesi 3-6 yaş çocuklara özel interaktif anlatım biçimiyle, ormanın ünlü aşçısı Bay Bezelye’nin sevdiği işi yaparken yaşadığı maceraları konu ediniyor. Ona neden Bay Bezelye denildiğinin hikâyesini ise lezzetli yemeklerinin tadına bakmak için yanlarına gelen filamingodan dinliyoruz. Özge Şenol’un yazıp Ebru Kara’nın yönettiği oyunda karakterleri; Çağla Nefeoğlu Kesiç, Tayfun Cingiler, Turgut Yalçın ve Mutlu Çelik canlandırıyor. Gizli Bahçe’nin Bezelyesi- Filozof Çocuklar İçin Hikayeler Projesi-Sivas Devlet Tiyatrosu; 8 ve 9 Şubat tarihlerinde saat 11.00 ve 14.00’te, 10 Şubat tarihinde ise saat 10.00 ile 13.00’te AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde. YAFTALI TABUT Adına tarihin dipnotlarında rastlanan, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü kimliğiyle dikkat çeken Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesinin anlatıldığı oyunda; Yalçı’nın 1920’lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor. Bilgesu Erenus’un yazdığı oyunu Yelda Baskın yönetiyor. Yaftalı Tabut-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları; 10 Şubat Saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. HESPERIDES BAHÇESİ İspanyol-Fas dans tiyatrosu projesi olan Hesperides Bahçesi, Alicia Soto, Julio Martín da Fonseca, Carmen Samudio Kostina tarafından kaleme alındı. Alicia Soto tarafından yönetilen oyunda; Alicia Soto, Lorenza Di Calogero, Paloma Calderón, Ana Lola Cosín (understudy) Sanae Assif ve Ester Lozano oynuyor. Bir Yunan mitolojisine göre Hesperides, ölümsüzlük veren altın elmaların olduğu meyve ağaçlarının bulunduğu bahçeyi koruyan perilerdir. Hesperides Bahçesi, evrensel olarak farklı kültürler, dinler, yerler ve zamanlardaki tüm kadınların iç bahçesini temsil ediyor. Rüya gibi ve şiirsel bir bakış açısıyla, her kadının kendisi için yarattığı alanı tasvir ediyor: hayal kurmak, dinlenmek, nefes almak, susuzluğunu gidermek ve onu ayakta tutan, devam etmesine yardımcı olan samimi bir dünya inşa etmek için bir sığınak sunuyor.

Hesperides Bahçesi-Alicia Soto-Hojarasca; 11 Şubat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. ÇORAP GONZO (3-6 Yaş) REKLAM Çekmecedeki çorapların arasında biri var ki… diğerlerinden biraz farklı! Öyle ki diğer takım arkadaşını bulabilmek için büyük bir maceraya atılıyor. İşte o, Çorap Gonzo! Peki, Gonzo diğer tekini bulmak için nereye gidecek? Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncuları, minik sanatseverleri eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor. Gülşen Manisalı’nın yazdığı Çorap Gonzo, Meriç Coşar tarafından oyunlaştırıldı. Ebru Kara’nın rejisörlüğünde gerçekleşen oyunda; Gonzo: M.Furkan Dikici, Enzo / Külotlu Çorap: Şükran Latifoğlu, Zozo / Kirli Sepeti / Limon: Seda Özdemir, Jojo / Çamaşır Makinesi / Buzdolabı: Şamil Kankul, Kokuşuk: Ömer Yayğır, Gülşen / Karpuz ise Dua Selek tarafından canlandırılıyor. Çorap Gonzo-Filozof Çocuklar İçin Hikayeler Projesi-Diyarbakır Devlet Tiyatrosu; 11-12-13 Şubat tarihlerinde saat 10.00 ve 13.00’te AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde. DOKUZ BEŞ MÜZİKALİ Dokuz beş müzikali; iş dünyasında sabah 9 akşam 5 mesaisin de çalışan, kendilerini var edemeyen kadınların hikâyesini sahneye taşıyor. Cinsiyetçi, bencil patronları Hart’dan bıkmış 3 iş arkadaşı ve onların hayatta kalma mücadelesini sanatseverlerle buluşturan oyunda; karanlık arzular, pusuda bekleyen suçlar, masum görünen entrikalar, gerilim ve hepsinden ortaya çıkan mizah sunuluyor. Patricia Resnick’in yazdığı oyunda, rejisör koltuğunda Volkan M. Sarıöz oturuyor. Oyunda; Özlem Sak, Aslı Atmaca Gardaneri, Belgin Alptekin, Naim Hikmet Aksu, Özlem Uslu, Ahmet Buğrahan Yanık, Tufan Emre Ünal, Yıldız Gözde Muratoğlu, Kübra Özdemir, Yusuf Can Gür, Muhammed Yusuf Öztürk, Elif Siren, Berkay Alkan, Özge Üçdağ, Doğukan Karataş, Gül Ece Kıralı, Yusufhan Batı ve Haktan Cinemre gibi oyuncular yer alıyor. Dokuz Beş Müzikali-Erzurum Devlet Tiyatrosu; 12 ve 13 Şubat saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM ÜÇ KEDİ BİR DİLEK (3-6 Yaş) Bir yaz gecesi, üç kafadar Piti, Pati ve Pus gökyüzünü izlerken yıldızlar hakkında sohbet ediyor. Ancak Piti yıldızlara o kadar dalıyor ki arkadaşlarıyla oynamayı bile unutuyor. Gökyüzünde yıldızlar mı kayıyor yoksa bu üçlü yine bir şeyler mi karıştırıyor? Onunla yeniden oynamak isteyen Pati ve Pus, Piti’nin merakını gidermek için ne yapabilir? İşte bu sorunun cevabını arayan oyunun yazarı Sara Şahinkanat, yönetmen koltuğunda ise Ebru Kara oturuyor. Ay Dede/Pus: Hakan Akyüz, Yıldız/Piti/Leylek: Merve Giritlioğlu Yeşil, Pati: Ayhan Özşahin, Piyano: Berna Tülay Uğurlar tarafından canlandırılıyor. Oyun resim atölyesi ile son buluyor.

Üç Kedi Bir Dilek-Filozof Çocuklar İçin Hikayeler Projesi-Adana Devlet Tiyatrosu; 14 Şubat saat 10.00 ve 13.00’te, 15 ve 16 Şubat saat 11.00 ve 14.00’te AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde. REKLAM SİYAHLI KADIN Akıldan çıkmayan, insanın peşini bırakmayan, ne yapacağını bilemediği; korkuyla, kötülükle, dehşet ve trajediyle dolu bir hayalet hikâyesine sahip olan Arthur Kipps, artık bu lanetten kurtulmaya karar verir ve yaşadıklarını kağıda döküp, ailesi ve dostlarına anlatarak bunu yapabileceğini düşünür. Kendisine yardım etmesi için genç bir aktörle anlaşır ve bu zorlu, korku dolu yolculuğa bir tiyatro sahnesinde birlikte tekrar çıkarlar. Susan Hill tarafından yazılan, Stephen Mallatratt tarafından oyunlaştırılan Siyahlı Kadın, Mesut Turan tarafından yönetiliyor. Erdinç Doğan, Gökçe Yurtsal, Nazlı Özdemir ve Fikriye Musluoğlu ise oyuncu olarak sahnede yer alıyor. Siyahlı Kadın-Ankara Devlet Tiyatrosu; 14 ve 15 Şubat saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. KAYBOLUŞ Rumen oyun yazarı Elise Wilk'in aynı adı taşıyan oyununa dayanan Kayboluş; umut, umutsuzluk, fedakârlık, aşk, nefret ve bağışlama üzerine bir hikâye anlatıyor. Alınan kararlar, ülkelerini terk etmeye zorlanan insanlar, bozulan aile ilişkileri, tüm bunlar üç zaman dilimi bağlamında gerçekleşiyor: Savaş, devrim, Avrupa Birliği'ne giriş. Her şey, Alman kökenli, birbirine deli gibi aşık genç bir Rumen çift olan Kathi ve Max'in, Romanya hükümetinin taraf değiştirip Müttefik güçlere katıldığı 2. Dünya Savaşı sırasında hayatlarını kurtarmak için ayrılmak zorunda kalmalarıyla başlıyor. Sovyetler Birliği güçleri ülkeye giriyor ve tüm etnik Almanları Sibirya'ya sürmeye başlıyor. Onlarca yıl sonra, etnik Almanların çoğu Almanya'ya gittiğinde, bir anne, daha iyi bir yaşam arayışı içinde, çaresizlik yüzünden kendisine kötü davranan kocasını ve ergenlik çağındaki kızını terk etmek zorunda kalır. Daha sonra Romanya'nın Avrupa Birliği'ne girmesiyle birlikte, bu dağılmış ailenin üyeleri hayatlarının sonunda yeniden bir araya gelerek sorunlarını çözmeye çalışıyor. Elise Wilk tarafından yazılan, Dumitru Acris tarafından yönetilen Kayboluş; Dona Valova, Eva Danailova, Ivana Keranova, Ivaylo Draganov, Kadri Habil, Todor Lazarov, Ventsislav Petkov ve Yasena Gospodinova’nın göz dolduran oyunculukları ile sahneleniyor.

Kayboluş-State Drama Theatre “Sava Ognyanov” Ruse; 16 Şubat saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda