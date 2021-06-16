Türkiye’de veganlık bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Vegan Derneği Türkiye (TVD),3-4 Temmuz’da video konferans uygulaması Zoom üzerinden uluslararası vegan festival düzenliyor.

Covid-19 önlemleri sebebiyle bu yıl bir kez daha internet üzerinden ücretsiz gerçekleştirilecek olan Uluslararası İstanbul Vegfest 2021, festival ile özdeşleşmiş olan #YaşamaŞansVer sloganı ile veganizmi anlamak ve hayvan hakları mücadelesine katkıda bulunmak isteyen herkese bir kez daha kapılarını açıyor.

2 GÜN SÜRECEK

İki gün boyunca Türkiye’den ve dünyadan ilham veren pek çok ismi internet üzerinden ağırlayacak olan festivalde tüm oturumlar profesyonel tercümanlar aracılığıyla eşzamanlı olarak Türkçe ve İngilizce’ye çevrilecek.

Veganizm felsefesini geniş kitlelere ulaştırarak toplumsal adalet çemberini genişletmeyi hedefleyen festival, Türkiye ve dünya çapından vegan aktivistleri, yönetmenleri, tıp doktorlarını, sanatçıları, akademisyenleri, hukukçuları ve sporcuları bir araya getirerek etkili çalışmaları, örnekleri ve deneyim paylaşımlarını yaygınlaştırma imkanı sunuyor.

Festivale katılacak yabancı isimler arasında “Etin Cinsel Politikası: Feminist Vejetaryen Eleştirel Kuram” gibi çığır açan pek çok kitaba imza atan feminist vegan aktivist, yazar Carol J. Adams, Netflix’te halen gösterimde olan “Seaspiracy: Denizlerdeki Komplo” gibi ses getiren belgesellerin yapımcısı aktivist ve yazar Kip Andersen ve Hayvan Kurtuluşu Cephesi’nden (ALF) Ronnie Lee ve Roger Yates gibi ilk kez Türkiye’deki bir festivalde izleyiciyle buluşacak isimler dikkat çekiyor.

Hem iklim hem de hayvanlar için adaleti savunan Animal Rebellion’dan James Özden, hayvan özgürleşmesi hareketinde sosyal medya örgütlenmelerini inceleyen gazeteci, teknik yazar ve dijital medya uzmanı Christopher Sebastian, her beden ve her yaşta sağlık mottosuyla bitkisel beslenmeye odaklanan pediatrist Dr. Yami Cazorla-Lancaster, PETA’nın türcülük karşıtı çalışmalarını Doğu Avrupa’da sürdüren Petya Petrova ve Sorumlu Tıp Doktorları Komitesi’nden (PCRM) bitkisel beslenmenin sağlığa faydaları konusunda dünya çapında örnek gösterilen çalışmalar yapan Dr. Hana Kahleova ile uzman diyetisyen Susan Levin de programda yer alıyor.

AKADEMİ, HUKUK, AKTİVİZM, EDEBİYAT VE SİNEMADA TÜRCÜLÜK

Türkiye’den katılacak konuşmacılar da çok geniş bir yelpazede türcülük karşıtı mücadeleyi büyütmeyi amaçlayan oturum formatları ve konu başlıklarıyla festivalin temelini oluşturuyor.

Yazar, akademisyen, gazeteci ve Açık Radyo’nun kurucusu Ömer Madra, veganlık ve sağlık arasındaki ilişkiye dair ürettiği ilgi çekici bilimsel içerikleriyle tanınan göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Suat Erus, bitkisel beslenmenin fiziksel ve ruhsal sağlığa faydalarını her fırsatta dile getiren Prof. Dr. Hakan Şentürk ve hak temelli adalet mücadelelerinde bütüncül bir yaklaşımı benimseyen Vegan Kortej’den Arzum Kalfa, yarım saatlik oturumlarla festivalde yer alacak.

YEMEK ATÖLYELERİ DE OLACAK

Hande Semercioğlu ve Nihan Semercioğlu “Dünyayı Yedik”, Anıl Ercan da “Vegan Tariflerim” yemek atölyeleriyle pratik, lezzetli ve uygun fiyatlı vegan mutfaktan örneklerle izleyicilerle buluşurken, Aslı Alpar, Bengisu Akyürek ve Arel Talu da söyleşi ve atölye formatında aktivizmi resmetmeyi konuşacak.