15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'dan çelik ihracatı yapan bir firmanın yetkilileri, yaklaşık 6 ay önce, Almanya'ya ürün gönderdikleri şirket ile kendi kurumsal e-posta adresinden bilgilerinin dışında iletişime geçildiğini fark etti.
Kendilerine havale edilmesi gereken 30 bin avronun, başka bir banka hesabına gönderildiğini belirleyen Bursalı firmanın yetkilileri, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ortadaki adam saldırısı" yöntemiyle Türkiye ile Almanya, ABD, İngiltere gibi birçok ülkedeki firmaların kurumsal e-posta adreslerinin şifrelerinin kırıldığını tespit etti.
Zanlıların, bu adresler üzerinden şirketlerin alacaklı olduğu firmalarla irtibata geçtikleri, yazışmaları sonucu bu alacakları, kurdukları kargo, dış ticaret gibi paravan şirketlerin hesaplarına aktarmalarını istedikleri anlaşıldı.
Bursa polisi, şüphelilere ait hesaplarda 20 milyon dolarlık hesap hareketi olduğunu da belirledi.
Suç şebekesindeki bazı zanlıların, kendi aralarında da dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkarıldı.
Çetenin Nijerya uyruklu üyelerinin, başkalarından dolandırdıkları 136 bin avroyu, elebaşlarının hesaplarına aktardığı, elebaşının ise sahte dekont düzenleyip para gelmediğini öne sürerek, bu kişileri dolandırdığı öğrenildi.
PARA SAYMA MAKİNESİ DA ÇIKTI
Polis ekipleri, 6 ay süren takibin ardından İstanbul, Gaziantep ve Kilis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında Nijerya, İran ve Filistin uyrukluların da bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve para sayma makinesi ile ruhsatsız iki tabanca ele geçirildi.
Polis, tüm mağdurların tespit edilmesi amacıyla zanlıların kurduğu paravan şirketlere ait banka hesaplarını da incelemeye aldı.
Bursa'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!