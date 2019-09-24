Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin "Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni"ni yayımladı.

Buna göre, temmuzda 854 milyon dolarlık uluslararası net doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde ise net doğrudan uluslararası yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,3 düşüş göstererek 5 milyar 420 milyon dolara geriledi.

Temmuzda sermaye girişinde yer alan "yatırım" kalemi 542 milyon dolar düzeyinde görülürken, bunun yüzde 69,2'si Avrupa Birliği ülkelerinden kaynaklandı.

Sermaye girişlerinde başı çeken sektörler, 179 milyon dolarla gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri, 165 milyon dolarla imalat ve 71 milyon dolarla inşaat oldu.

Ocak-temmuz dönemindeki sermaye girişinde yer alan "yatırım" kalemi ise 3 milyar 611 milyon dolara ulaştı. Yıllık sermaye girişinde başı çeken sektörler de 1 milyar 37 milyon dolarla imalat sanayisi, 729 milyon dolarla mali aracı kuruluşların faaliyetleri, 597 milyon dolarla toptan ve perakende ticaret faaliyetleri ve 328 milyon dolarla inşaat olarak kayıtlara geçti.