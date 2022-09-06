Bilimin, yaratıcı düşünce ve sanatla buluştuğu ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali kapsamında düzenlenen 'Uluslararası CGI Ödülü Yarışması'nın jürisi açıklandı.



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali; Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında düzenlenen “Uluslararası CGI Ödülü Yarışması” da gençlerin yaratıcı dünyasını harekete geçirip; Metaverse, VR, AR ve 3 boyutlu teknolojilerin kullanımına katkı sunarken; bu alanın geniş imkânlarını sinema tutkunlarıyla paylaşmayı hedefliyor.

Yarışma Jürisinde Hollywood Yapımlarından Sanatçılar Yer Alacak

Değişen dünyanın etkileşimli yapısını ortaya koyan “Uluslararası CGI Ödülü Yarışması”nın jürisinde; görsel-işitsel performans çalışmalarıyla ön plana çıkan ve ilk solo sergisini 2022 yılında Madrid’de MMMAD Dijital Sanat Festivali’nde gerçekleştiren Balkan Karışman; farklı mecralarda içerik, konsept ve duygu odaklı deneylere ağırlık veren yaratıcı yönetmen ve sanatçı Mert Kızılay; özgün uzun metraj film projelerinde imzası bulunan, “Onset Colorist” unvanına sahip Zeynel Doğuş Özel; Nemrut Dağı’nda yaptığı Spine isimli eser ile eski uygarlıklarla yeni çağın sanatını buluşturan dijital sanatçı Ecem Dilan Köse; Türkiye’nin ilk 3D animatörlerinden ve görsel efekt sanatçılarından olan yönetmen, senarist Kerem Kurdoğlu; Uluslararası Af Örgütü için yönettiği “Kalemler” filmi ile 2014 yılında Cannes Film Festivali’nde aldığı Bronz Aslan da dahil olmak üzere çok sayıda ödüle layık görülen yönetmen ve sanatçı Onur Şentürk ve Framestore, Industrial Light & Magic ve Activision gibi alanının önde gelen firmalarıyla çalışan sanatçı ve teknik yönetmen Cenk Cevdet Kilar yer alacak.

Balkan Karışman

“Uluslararası CGI Ödülü Yarışması” ile Yetenekli Gençler Desteklenecek

Festivalin idari direktörü ve aynı zamanda Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği Başkanı olan Filiz Dağ, alanında üretim yapan ya da yapmak isteyen gençlere destek olmanın önemini vurgulayarak; “Kendi üretimimiz çizgi filmler, süper kahramanlı filmlerimiz ve daha fazlasını da hayata geçirecek kabiliyette gençlerimiz var. 3D’ler, unreal yazılımları, hologramlar, yapay zekayla tasarımlar, motion capture’lar, after effect’ler kullananlar... Pek çoğu dünyaca ünlü filmlere, görsel efekt alanında imzasını atmış hatta ödül almış sanatçılar. Festivalimizin CGI, görsel efekt jürisinde bu isimleri göreceksiniz. Transformers, Terminatör, Robocop, Maymunlar Cehennemi, King Kong, Avengers filmlerinden isimlerle karşılaşacaksınız.” diye konuştu.

Cenk Cevdet Kilar

Gelişen Teknoloji, Görselliğin Yanı Sıra Oyunculukları da Olumlu Yönde Etkiliyor

Festivalin kreatif tasarımcısı, dijital sanatçı ve yönetmen Atilla Erkmen, çeşitli sembolik sür reel görsellikler içeren ve hayata dair bir sözü olan hikâyeler anlatmanın önemini vurgularken, deneyimleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Birçok animasyon tekniğini bir arada ya da ayrı ayrı kullanarak farklı tarzlarda görsel içerikler oluşturuyorum. Bazen 2D çizimlerimi 3D ortama taşıyorum bazen de VR teknolojileri ile tasarladığım görselleri oyunlaştırarak farklı deneyimler sunmaya çalışıyorum.”

Dijital teknolojilerin gelişmesinin, sanatı sadece teknik açıdan beslemekle kalmayıp, kavramsal olarak hikâye anlatımının gücünü de ön plana çıkardığını söyleyen Erkmen, “Yapım sonrası oluşturulan görsel efektlerin birçoğunu artık gerçeğinden ayırmak pek mümkün değil. Gerçek olanı gerçek ötesi soyut, sür reel, fantezi dünyalarına taşıyan yapımlar görüyoruz. Son dönemde çok güçlü oyun motorlarının da sürece dahil olmasıyla bazı post prodüksiyon aşamalarının prodüksiyon aşamasına taşındığını ve bunun görselliği arttırmanın yanı sıra oyunculuğu da olumlu yönde etkilediği örnekler izliyoruz.” diye konuştu.

Ecem Dilan Köse

Kullanılan Teknolojinin, Sanat Kanalına Katkısı Değerlendirilecek

“Uluslararası CGI Ödülü Yarışması” jüri üyelerinden Ecem Dilan Köse; değerlendirme sürecinde dikkat ettikleri temel konulardan birinin de duygunun dijital tekniklerle nasıl aktarıldığı ve kavramların görsel ileti olarak nasıl şekillendiği olduğunu belirtirken; dijital teknikler filmin sanatsal ve duygusal katmanına hizmet etmiş mi; işlenen duygu ve düşüncelerle dijital metot ve teknikler bağdaşıyor mu gibi soruların da önemli olduğunun altını çizdi.

Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali ve “Uluslararası CGI Ödülü Yarışması” ile ilgili detaylı bilgi için us3f.com adresi ve festivalin sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir