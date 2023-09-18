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        Haberler Magazin Uluslararası Bozok Film Festivali'nde 4 ustaya 'Onur Ödülü'

        Uluslararası Bozok Film Festivali'nde 4 ustaya 'Onur Ödülü'

        Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Bozok Film Festivali'nde 4 ustaya 'Onur Ödülü' verilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 22:40 Güncelleme: 18.09.2023 - 22:58
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        25 - 28 Ekim arasında Yozgat'ta gerçekleştirilecek olan 2'nci Uluslararası Bozok Film Festivali'nde Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan açılış gecesindeki törende Ediz Hun ile Perihan Savaş'a, kapanış Ödül gecesindeki törende ise Hülya Koçyiğit ile Meral Çetinkaya’ya 'Onur Ödülleri' takdim edilecek.

        Bu yıl ilk kez Yozgat’ın ünlü yazarı Mehmed Said Fenni adına 'Mehmet Said Fenni Özgün Senaryo Ödülü' ve Yozgat’ın önemli müzisyeni Nida Tüfekçi adın adına ise 'En İyi Özgün Film Müziği Ödülleri' verilecek.

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        Festivalin fikir hakki ve yürütücüsü Sinema Okur Yazarları Derneği, festival yönetmeni öğretim görevlisi Batuhan Kalaycı ise yaptığı açıklamada; "Türkiye’nin farklı şehirlerinden seçilen 50 sinema alanında çalışmalar yapan üniversite öğrencilerinin tüm masrafları karşılanmak şartıyla festivale katılabilecek ve tüm filmleri izleyerek bir filme 'Gençlik Jürisi Oyu vereceğiz’’ dedi.

        Avrupa’nın 14 farklı ülkesinden festivale gelecek olan ve yaşları 18 - 30 arası değişen 50 sinema TV öğrencisi ve çalışanı da festivale katılırken, Gençlik jürisi ile ortak çalışmalar gerçekleştirecek olan katılımcılar Yozgat’ta kısa filmler ve belgeseller de çekebilecek.

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        #Uluslararası Bozok Film Festivali
        #Ediz Hun
        #Hülya Koçyiğit
        #perihan savaş
        #Meral Çetinkaya

        BURÇLAR

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