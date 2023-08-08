Uluslararası Balinacılık Kurulu: Yalnızca 10 civarında körfez muturu kaldı

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Uluslararası Balinacılık Kurulu (IWC), Meksika'nın Pasifik Sahili'nde bulunan körfez muturunun (vaquita porpoise) neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Sadece yaklaşık 10 hayvanın hayatta kaldığını belirten kurul türün, Meksika Körfezi'nde ağ avcılığına tamamen yasaklanması halinde kurtarılmasının mümkün olabileceğini ifade etti.

Körfez muturu popülasyonu, bölgedeki yasadışı avcılığın etkisiyle birlikte dramatik bir şekilde düşmüştür.

Söz konusu tür yalnızca Meksika'nın California Körfezi'nin en kuzeyinde yaşıyor.

1997'de yaklaşık 570 olan nüfus, 2018'de yaklaşık 10 hayvana düştü.

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2018'den bu yana bu sayı ağ yasaklarının daha etkili uygulanması nedeniyle nispeten sabit kalmış gibi görünüyor.

Kurul söz konusu ağ yasaklarının yüzde 100 bir biçimde uygulanmasının hayvanların kurtuluşu için son çare olacağını belirtti.

Geçen yıl Science dergisinde yayımlanan araştırmalara göre körfez muturu "genetik olarak zayıf" değil ve eğer yaşam alanları tamamen korunursa hayatta kalabilir.

Araştırmaya katılan bilim insanlarından San Francisco'daki California Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Jacqueline Robinson “Önümüzdeki 50 yılı aşkın sürede hayatta kalma şansları çok yüksek, eğer tamamen koruma sağlanabilirse” dedi.

*Haberin görseli Associated Press'ten (AP) alınmıştır.