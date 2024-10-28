Uluslararası Ankara Caz Festivali kasımda başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festivalin bu yılki teması 'Caz Enerjisi' olacak.

Bu yıl 28'incisi düzenlenecek festivalde sanatseverler, konser, söyleşi ve ücretsiz sergi ve eğitim etkinliklerine katılma fırsatı bulacak.

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Çok sayıda uluslararası sanatçının sanatseverlerle buluşacağı festival, 30 Kasım'da sona erecek.

Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin programına www.cazdernegi.org adresinden ulaşılabilecek.