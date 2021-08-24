Hüzünlü bir açılış olacak
Bu yıl 28'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 13 -19 Eylül Tarihlerinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, son 3 yıldır festival direktörlüğünü üstlenen Kadir Beycioğlu'nun vefatıyla nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirirken, "Altın Koza Film Festivali'ne uzun yıllar emek veren Kadir Beycioğlu kardeşimizi kaybetmenin acısını yaşıyoruz elbette. Kadir'in anısını Altın Kozalarda yaşatacağız" dedi.
Zeydan Karalar, "Bu yıl yine maalesef bütün dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi günlerinde sinemanın toplumu iyileştirici ve insana moral veren gücünden hareketle, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalimizi kesintiye uğratmadan devam ettirip, Türk Sineması'na desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. Başkan Karalar, Kovid-19 önlemleri doğrultusunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ışığında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi esaslarını gözeten bir düzenlemeyle, fiziksel mesafenin korunabildiği, etkili hijyen ve dezenfekte işlemlerinin yapılacağı bir ortam için gerekli çalışmaların festival yönetimi tarafından gerçekleştirileceğini de ifade etti.
Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden, Festival Direktörü Prof. Dr. Kadir Beycioğlu'nun açtığı yolda, çalışma arkadaşlarının bayrağı devraldığı festival, bu yıl da sinema emekçilerini Adana'da aynı çatı altında bir araya getirecek.
Festivalin bu yıl ki 'Onur Ödülleri'; Şerif Sezer, Haluk Bilginer ve Yavuz Turgul'a verilecek.
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın başkanlığında düzenlenen, Festival Yürütme Kurulu Başkanlığı'nı oyuncu Menderes Samancılar'ın üstlendiği festivalin Yürütme Kurulu üyeleri ise; Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan ve Gökhan Mutlay'dan oluşuyor.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması kategorilerinin yanı sıra festivalde dünya sinemasından örnekler, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak. Ayrıca, Kadir Beycioğlu için özel bir anma töreni düzenlenecek.
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