Çelenk töreniyle başladı

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28'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı

HABERTURK.COM

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın başkanlığında düzenlenen 28'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı. Başkan Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Festival; gün boyu devam edecek uzun metraj film gösterimleri, gondolda açık hava film gösterimleri, ‘"Çukurova'dan Beyazperdeye Film Afişleri Sergisi'', Işıl Özgentürk moderatörlüğünde ‘Kısa Film Atölyesi'' ile sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ışığında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun ‘'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' esaslarını gözeten bir düzenlemeyle, fiziksel mesafenin korunabildiği, etkili hijyen ve dezenfekte işlemlerinin yapılacağı ortamda gerçekleştirilecek festivalin Yürütme Kurulu Başkanlığını oyuncu Menderes Samancılar üstlenirken, kurulda Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan ve Gökhan Mutlay yer alıyor.

FESTİVALDE NELER VAR?

14 EYLÜL SALI

SAAT: 14.00 ADANA SİNEMA MİRASI VE SİNEMA SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI

Yer: Mimar Sinan Amfi Tiyatro Yanı – Yazlık Sinema

SAAT:16.30 SERGİ: ADANA SİNEMA TARİHİ

Yer: Abidin Dino Sanat Parkı

SAAT: 17.30 YAŞAR KEMAL ETKİNLİĞİ

Konuklar: Lale Mansur, Aydın Çam, Cihan Erdönmez, Nebil Özgentürk

Dijital Katılımcılar: Türkan Şoray, Zülfü Livaneli, Arif Keskiner, Selim İleri

SAAT: 11.00 KISA FİLM ATÖLYESİ

Moderatör: Işıl Özgentürk

Yer: Seyhan Oteli

SAAT: 20.00 BELGESEL GÖSTERİMİ: GENCO

Konuşmacı: Tilbe Saran

Dijital Katılımcı: Genco Erkal

Yer: Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu

15 EYLÜL ÇARŞAMBA

SAAT: 11.00 KISA FİLM ATÖLYESİ

Moderatör: Işıl Özgentürk

Yer: Seyhan Oteli

SAAT: 14.00 ADANA SİNEMA TARİHİNİN VE SEYİR DENEYİMİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI

Yer: Mimar Sinan Amfi Tiyatro Yanı – Yazlık Sinema

SAAT: 17.00 SERGİ:DÜNDEN BUGÜNE ADANA SİNEMALARI VE ADANA'DA SİNEMAYA GİTMEK KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ

Yer: 75. Yıl Sanat Galerisi

SAAT: 18.00-20.00 HASAN SALTIK SÖYLEŞİSİ – ANADOLU'NUN MÜZİK KÜLTÜRLERİ HAZİNESİ ‘'HASAN SALTIK''

Moderatör: Menderes Samancılar

Konuklar: Suavi, Nilifer Akbal, Vedat Yıldırım, Nebil Özgentürk, Mazlum Çimen, Cengiz Özkan

Yer: Merkez Park Amfi Tiyatro

SAAT: 21.00 FESTİVAL KONSERİ – CEYLAN ERTEM VE SENFONİK FESTİVAL ORKESTRASI

Yer: Mimar Sinan Amfi Tiyatro