Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 22 Eylül'de başlıyor
Adana'da 32. kez organize edilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek
Adana Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, film gösterimleri ile ulusal ve uluslararası programların düzenleneceği Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, sanat dünyasından çok sayıda konuğu ağırlayacak.
Kentte 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek festival, ziyaretçilere sinemayla dolu bir hafta yaşatacak.
Festivalle ilgili güncel gelişmeler ve program detayları, festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.