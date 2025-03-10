Uluslar Ligi milli maç programı 2025: Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, rövanş mücadelesini ise Macaristan'da oynayacak. Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen milliler, ilk mücadelede ev sahibi avantajını kullanarak skor avantajını yakalamak istiyor. Geri sayım devam ederken Türkiye - Macaristan maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi milli maç takvimi 2025 bilgileri…
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ'a konuk olan A Milli Futbol Takımı, rakibine 3-1 mağlup olarak grubunu ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, dördüncü kez yer aldığı Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme şansını play-off'a bıraktı. Milliler, play-off turu ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım’da gözler Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün gibi yıldızlarda olacak. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi milli maç takvimi 2025 ile Türkiye - Macaristan maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgiler…
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TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan’ı konuk edecek.
Türkiye - Macaristan maçı, 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.
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TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Türkiye - Macaristan maçının TRT ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.
Milli maçların yayıncı kuruluşları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Play-off turu 2 adımlı gerçekleşecek. A Milli Takım ilk maçını evinde oynayacak.
Rövanş mücadelesi, 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025
20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan
23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye
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A MİLLİ TAKIM 11 PUAN TOPLADI
Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yer alan milliler, çıktığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Ay-yıldızlılar, Karadağ ile oynanan son maçta kaybederken doğrudan A Ligi’ne yükselme şansını kaçırdı. Milliler grup aşamsında etkili hücum hattıyla dikkat çekerken çıktığı karşılaşmalarda 9 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü.
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