Canlı olarak ele geçen toplam 510 kilogram turna ve sazan balığı Uluabat Gölü'ne bırakılırken, 360 kilogram cansız balık ile 46 canlı/cansız av hayvanı ise Nilüfer İlçe Tarım Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.