Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Uluabat Gölü'nde kaçak ava 427 bin TL ceza | Son dakika haberleri

        Uluabat Gölü'nde kaçak avlanan 30 kişiye 427 bin TL ceza

        Bursa'daki Uluabat Gölü'nde kaçak avlanan 30 kişiye 427 bin TL ceza kesildi. Operasyonlarda canlı olarak ele geçen toplam 510 kilogram turna ve sazan balığı Uluabat Gölü'ne bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 13:51 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          "Usulsüz Su Ürünleri ve Kara Avcılığı ile Mücadele" faaliyetleri kapsamında Bursa'nın Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı tarafından Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü'nde denetim gerçekleştirildi.

        • 2
        • 3

          "1380 Sayılı Su ürünleri Kanunu ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu" kapsamında kuş popülasyonu ile balık çeşitliliğini korumak ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla 1 Ocak-1 Mayıs 2025 tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.

        • 4
        • 5

          Operasyonlarda usulsüz su ürünleri ve kara avcılığı yapan 30 kişiye toplam 427 bin 365 TL idari para cezası uygulandı.

        • 6
        • 7

          Ele geçirilen 2 bin 860 metre ağ, 870 kilogram canlı/cansız balık, 2 av tüfeği ile 46 adet canlı/cansız av hayvanına el konuldu.

        • 8
        • 9

          Canlı olarak ele geçen toplam 510 kilogram turna ve sazan balığı Uluabat Gölü'ne bırakılırken, 360 kilogram cansız balık ile 46 canlı/cansız av hayvanı ise Nilüfer İlçe Tarım Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        • 10
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Gergin gece
        Gergin gece
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama
        Habertürk Anasayfa