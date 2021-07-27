Uluorta mı yazılır, ulu orta mı? sorusu araştırılıyor. TDK sözlüğüne göre ulu orta kelimesinin anlamı ve yazılışı merak konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu'na göre ulu orta kelimesinin yazımı...

TDK'YA GÖRE ULU ORTA NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "ulu orta" ayrı yazılıyor.

Bazı örneklerde görülen "uluorta" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Sözcük türü zarf grubunda yer alan "ulu orta" kelimesinin TDK'ya göre anlamı ise şöyle:

1. zarf Açıktan açığa:

"Ticaret, ulu orta bir ihtikâr işi olmuştu." - Ömer Seyfettin

2. zarf Herkesin içinde aleni bir biçimde, çekinmeksizin.