İnci Taneleri dizisinin Ayçası Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?
2009 yılında dünyaya gelen Ülkü Hilal Çiftçi, İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterini canlandırıyor. Çiftçi'nin hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, Ülkü Hilal Çiftçi'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar...
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Yılmaz Erdoğan tarafından yazılan İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterine hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi'nin hayatı hakkında seyirciler tarafından araştırma yapılıyor. Peki, Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, detaylar...
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11 Ocak 2009'da dünyaya gelen Ülkü Hilal Çiftçi Zonguldak, Devrek doğumlu çocuk oyuncudur. Küçük yaşlardan beri pek çok reklam, dizi ve sinema filminde yer alan Çiftçi "Alice Müzikali", "Dönence", "Gülümse Kaderine" ve 'İnci Taneleri' gibi önemli yapımlarda yer almaktadır.
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ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN YER ALDIĞI YAPIMLAR
Oynadığı diziler hangisi?
Tozkoparan İskender (2021)
Lacivert gece ( 2019 )
NK kids (2016)
Alice Müzikali (2019)
Verda (2019, Derin karakteri)
Bir Litre Gözyaşı (2018, Eda)
Adı: Zehra (2017)
Nerdesin Birader (2017)
Güldüy Güldüy (2016-2017)
Bizim Köy (2017)
Schafer (2017)
Siccin 3: Cürmü Aşk (2016, Veysel Hocanın Torunu Elif karakteri)
Arkadaşlar İyidir (2016)
Lcw (2016)
Slepey (2016)
Fiat Egea (2016)
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DiDi (2016)
Algida (2016)
BEKO (2016)
TEKNOSA (2016)
ETİ Petito (2016)
Garanti Bank (2016)
Fiat babalar günü (2016)
Fiat anneler günü (2016)
Siccin cürmü aşk ( 2016 )
Michael (2016)
Gooes (2015)
Sessiz Yalanlar (2015, Çocuk Ceren karakteri)
Sen Benimsin (2015)
Kara Kutu (2015)
Göç Zamanı (2015)
Kocan kadar konuş ( 2015 )
Saftirik (2015)
Kara Dayı (2014)