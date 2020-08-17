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42 yaşındaki tiyatrocu ve müzisyen Ülkü Aşaröz, yaşamını yitirdi. Bir süredir kanserle mücadele eden Aşaröz'ün cenazesinin Emirgan Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.

Öte yandan balerin ve dans öğretmeni de olan Aşaröz, bir dönem şarkıcı Ayça Tekindor'un dans hocasıydı.