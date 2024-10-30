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        Haberler Gündem Güncel Ülkeye kaçak sokulan 5 yavru köpek ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Ülkeye kaçak sokulan 5 yavru köpek ele geçirildi

        Edirne'de jandarma tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 'pomeranian' cinsi 5 yavru köpek ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 10:15 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:16
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        Kaçak 5 yavru köpek ele geçirildi
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        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan uyruklu A.Z. yönetimindeki aracı şüphe üzerine durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ve pasaport, küpe numarası, çip ile diğer taşıma şartlarını karşılamayan 'pomeranian' cinsi 5 yavru köpek ele geçirildi.

        A.Z. hakkında '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatılırken, yavru köpekler Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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        #kaçak köpek
        #edirne
        #Pomeranian
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