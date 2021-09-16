Ülkesine gitti bir daha dönemedi

Rusya´nın Stavropol kentinde yaşayan Natalli Yakuseviç, 1995 yılında geldiği İstanbul'da Ahmet Tuncer ile tanıştı. Memleketi İskenderun'a dönen Tuncer, Yakuseviç ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.
DHA'nın haberine göre, 26 yıl boyunca Türkiye'de yaşayan Yakuseviç, ziyaret için ülkesine gitti. Rusya'dan tekrar Türkiye'ye dönmek isteyen Yakuseviç, Türkiye'de kaçak yaşadığı için yurt dışına çıkış cezasıyla karşılaştı. Eşi ve çocukları Süleyman (17), Fatma (16) ile Mikrima (13) Türkiye'de kalan Yakuseviç, tekrar dönebilmek için yardım istedi.
'ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM'
Uzun yıllardır İskenderun´da yaşadığını ve çocuklarından hiç ayrılmadığını kaydeden Natalli Yakusevic, onlarla görüntülü görüşüyor. Yakuseviç, "Türkiye´ye dönmek için işlemler yaptırdım olmadı. Yurt dışına çıkma cezası yedim. Müracaat ediyorum olmuyor bekliyorum. Ben Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ı çok seviyorum. Allah rızası için bana yardım etsin çocuklarıma kavuşmak istiyorum" dedi.
'ANNELERİNE İHTİYAÇLARI VAR'
Ahmet Tuncer ise çocuklarının en çok ihtiyacı olduğu zamanda annelerinin yanlarında olmadığını kaydederken, "Çocukların başında durduğum için çalışamıyorum. Anneleri çocukların yanında olsa ben çalışırdım. Çocuklarımın annelerine ihtiyacı var. Çocuklarımızın annelerine kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!