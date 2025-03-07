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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ülker CEO'su Mete Buyurgan'a uluslararası görev - İş-Yaşam Haberleri

        Ülker CEO'su Mete Buyurgan'a uluslararası görev

        Ülker'de 2020 yılının şubat ayından bu yana CEO'luk görevini yürüten Mete Buyurgan, Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda'dan sorumlu Başkanı olarak atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 11:39 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:39
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        Ülker CEO'su Mete Buyurgan'a uluslararası görev
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        Yıldız Holding üst yönetiminde Mete Buyurgan'a yeni görev verildi.

        Ülker’in 2020 yılının şubat ayından bu yana CEO’su olan Mete Buyurgan, Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda’dan sorumlu Başkanı oldu. Buyurgan 2013 yılında Yıldız Holding’e Gıda Grubu Başkan Yardımcısı olarak katılmış, 2016 yılında ise pladis Türkiye Başkanlığına atanmıştı.

        Buyurgan, 6 Nisan’a kadar Ülker CEO’su olarak görevini devam ettirecek. 6 Nisan’dan itibaren ise Özgür Kölükfakı CEO’luk görevini devralacak.

        “YENİ BAŞARILARA İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUM”

        Mete Buyurgan atama ile ilgili şunları kaydetti:

        “Gıda sektörünün lideri Ülker’de, görev yaptığım süre boyunca sürdürülebilirlik odaklı finansal, toplumsal, inovatif ve teknolojik adımlara öncülük etmek benim için mutluluk vesilesi oldu. Hem sektör hem de toplum için örnek teşkil edecek projelerle finansal performansımızı güçlendirirken toplumsal faydamızı artırdık.

        Ülker’de çalıştığım süre boyunca birlikte çalıştığım değerli çalışma arkadaşlarıma özverili destekleri ve katkıları için içtenlikle teşekkür ederim. Bu başarılı süreci, her zaman parçası olmaktan gurur duyduğum Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis’te devam ettirecek olmanın benim için heyecan verici olduğunu söylemek isterim. Yeni görevimde ekip arkadaşlarımla birlikte çok kıymetli başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”

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